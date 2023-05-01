Аграріям на півдні України не вистачає техніки для роботи

Сільськогосподарська техніка у полі. Фото: Департамент аграрної політики Одеської ОВА

Аграрії Миколаївської області розпочали вже висадку томатів. Втім через нестачу техніки роботи затягуються.

Про це повідомляє Аgroportal.ua.

Читайте також:

Зокрема, компанія "Агроф’южн" вже висаджує розсаду томатів у відкритий ґрунт: 5 тис. га на Миколаївщині й 1 тис. га — на Одещині. Для проведення робіт потрібна техніка, адже наявний до війни техпарк підприємства був розбитий та розкрадений.

"В агропідприємстві поблизу Снігурівки були викрадені або розібрані всі машини. Зараз техпарк "збирають" буквально по частинах: все, що зараз є з техніки на майданчику, знаходили в місцевих людей, але більшу частину з цього відділення так і не знайшли. Росіяни, що не змогли забрати, просто розстрілювали або розбирали, нівечили",— зазначає співвласник компанії Олексій Сипко.

Наразі на підприємстві потреба в лізингу сільгосптехніки становить 100 млн грн. Втім, навіть в Україні, кажуть аграрії, її не вистачає.

"Попередньо є домовленість з "Украгролізинг" на оформлення тракторів, але з 19-ти одиниць потрібної техніки постачальник може поставити лише 5", — розказав Олексій Сипко.

Нагадаємо, Одещина у цьому році може побити власний рекорд посівної кампанії. Планова врожайність збільшилася через велику кількість опадів.