На Одещині можуть вирости показники посівної компанії

Комбайн працює на житньому полі. Фото: УНІАН

Одещина у цьому році може побити власний рекорд посівної кампанії. Планова врожайність збільшилася через велику кількість опадів.

Про це повідомила директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова.

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За її словами, у лютому 2023 року прогнози по обсягу врожаю становили 45-46 тонн, але дощ вніс свої корективи.

"В Одеському регіоні у 2021 році мали рекордні 5 млн тонн зернових, у 2022 — 3 млн 300 тисяч тонн зернобобових. Цього року можемо повторити цифру минулого року, а якщо вдало пройде збиральна кампанія, то можемо збільшити прогноз на 15%", — розповіла Стоянова.

Також вона додала, що на Одещині залишилося лише посіяти близько 100 тисяч га кукурудзи. На відміну від минулого року, кампанія проходить стабільно.

Зазначимо, що в Україні планують зібрати 63 мільйони тонн врожаю зернових. За прогнозом заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича, це все залежить від погодних умов, від посівної кампанії та роботи зернового коридору.

Нагадаємо, у межах ініціативи USAID на підтримку стійкості агросектору AGRI-Україна, програма USAID АГРО надає добрива 6300 агровиробникам. Отримати їх можуть фермери, які обробляють від 5 до 500 га.