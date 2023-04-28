В Одесской области могут вырасти показатели посевной компании

Комбайн работает на ржаном поле. Фото: УНИАН

В этом году Одесщина может побить собственный рекорд посевной кампании. Плановая урожайность увеличилась из-за обилия осадков.

Об этом сообщила директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

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По ее словам, в феврале 2023 прогнозы по объему урожая составляли 45-46 тонн, но дождь внес свои коррективы.

"В Одесском регионе в 2021 году имели рекордные 5 млн тонн зерновых, в 2022 — 3 млн 300 тысяч тонн зернобобовых. В этом году можем повторить цифру в прошлом году, а если удачно пройдет уборочная кампания, то можем увеличить прогноз на 15%", — рассказала Стоянова.

Также она добавила, что в Одесской области осталось только посеять около 100 тысяч га кукурузы. В отличие от прошлого года кампания проходит стабильно.

Отметим, что в Украине планируется собрать 63 миллиона тонн урожая зерновых. По прогнозу замминистра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, это все зависит от погодных условий, от посевной кампании и работы зернового коридора.

Напомним, в рамках инициативы USAID в поддержку устойчивости агросектора AGRI-Украина, программа USAID АГРО предоставляет удобрения 6300 агропроизводителям. Получить их могут фермеры, которые возделывают от 5 до 500 га.