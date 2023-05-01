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Аграриям на юге Украины не хватает техники для работы

1 мая 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Аграриям на юге Украины не хватает техники для работы
Сельскохозяйственная техника в поле. Фото: Департамент аграрной политики Одесской ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Аграрии Николаевской области уже начали высадку томатов. Впрочем из-за нехватки техники работы затягиваются.

Об этом сообщает Аgroportal.ua.

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В частности, компания "Агрофьюжн" уже высаживает рассаду томатов в открытую почву: 5 тыс. га в Николаевской области и 1 тыс. га — в Одесской области. Для проведения работ нужна техника, ведь имеющийся до войны техпарк предприятия был разбит и разворован.

"В агропредприятия близ Снигиревки были угнаны или разобраны все машины. Сейчас техпарк "собирают" буквально по частям: все, что сейчас есть по технике на площадке, находили у местных людей, но большую часть из этого отделения так и не нашли. То, что оккупанты не смогли забрать, просто расстреливали или разбирали, уничтожали", — отмечает совладелец компании Алексей Сипко.

На предприятии потребность в лизинге сельхозтехники составляет 100 млн грн. Впрочем, даже в Украине, говорят аграрии, ее не хватает.

"Предварительно есть договоренность с "Украгролизингом" на оформление тракторов, но с 19-ти единиц нужной техники поставщик может поставить только 5 ", — рассказал Алексей Сипко.

Напомним, Одесчина в этом году может побить свой рекорд посевной кампании. Плановая урожайность увеличилась из-за обилия осадков.

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