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Агропідприємство з Одещини вирішило "заробити" на податках

3 липня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Агропідприємство з Одещини вирішило "заробити" на податках
Розрахунок податків. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області одне з найбільших агропідприємств півдня хотіло "заробити" на податках. Вони передали до звітності суму ПДВ, яка перевищувала необхідну більше ніж на 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

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"Розкриття махінацій з ПДВ — на особливому контролі керівництва БЕБ. Саме завдяки аналітичній складовій ми працюємо на упередження таких проявів в економіці. Раніше аналітиками нашого управління було упереджено розтрату понад 63,7 млн грн бюджетних коштів. Продовжуємо працювати в цьому напрямку далі", — зазначив керівник територіального управління  БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

У відомстві зазначають, що за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів, з урахуванням наданих уточнювальних розрахунків, підприємство зменшило суму бюджетного відшкодування до 3,1 млн грн. Підприємство передало у світності на відшкодування суму 11,6 млн грн. Таким чином було збережено 8,5 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

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