Агропредприятие из Одесской области решило "заработать" на налогах

Расчет налогов. Фото: pixabay

В Одесской области одно из крупнейших агропредприятий юга хотело "заработать" на налогах. Они передали в отчетность сумму НДС, которая превышала необходимую более чем на 8 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

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"Раскрытие махинаций по НДС — на особом контроле руководства БЭБ. Именно благодаря аналитической составляющей мы работаем на предупреждение таких проявлений в экономике. Ранее аналитиками нашего управления была предотвращена растрата более 63,7 млн грн бюджетных средств. Продолжаем работать в этом направлении дальше", — отметил руководитель территориального управления БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

В ведомстве отмечают, что по результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий, с учетом предоставленных уточняющих расчетов, предприятие уменьшило сумму бюджетного возмещения до 3,1 млн грн. Предприятие передало в светимости на возмещение сумму 11,6 млн грн. Таким образом, было сохранено 8,5 млн грн бюджетных средств.

Напомним, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня было обнаружено четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.