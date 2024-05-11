Активність авіації над Чорними морем — літаки НАТО ведуть розвідку
Американські розвідувальники фіксуються зараз, 11 травня, біля південних кордонів Одещини. Помічені одразу два літаки: Boeing Bombardier Challenger 650 та Boeing P-8A Poseidon. Вони патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Де патрулює Boeing P-8A Poseidon
Літак патрулює за 30 кілометрів від Ізмаїлу. Він також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.
Bombardier Challenger 650 Artemis над Чорним морем
За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.
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Нагадаємо, станом на сьогодні, 11 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.
Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.
Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.
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