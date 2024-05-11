Активність авіації над Чорними морем — літаки НАТО ведуть розвідку

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Вікіпедія

Американські розвідувальники фіксуються зараз, 11 травня, біля південних кордонів Одещини. Помічені одразу два літаки: Boeing Bombardier Challenger 650 та Boeing P-8A Poseidon. Вони патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює Boeing P-8A Poseidon

Літак патрулює за 30 кілометрів від Ізмаїлу. Він також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Чорним морем

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 11 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.