Активность авиации над Черным морем — самолеты НАТО ведут разведку

Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Википедия

Американские разведчики фиксируются сейчас, 11 мая, возле южных границ Одесчины. Замечены сразу два самолета: Boeing Bombardier Challenger 650 и Boeing P-8A Poseidon. Они патрулируют в воздушном пространстве Румынии и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует Boeing P-8A Poseidon

Самолет патрулирует в 30 километрах от Измаила. Он также производит разведку вдоль берегов Черного моря, контролируя ситуацию на воде. Известно, что Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилию. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Черным морем

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Он оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплекс противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Движение Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 11 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.