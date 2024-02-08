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Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

8 лютого 2024 15:21
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу
Російська тактична авіація. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Над Чорним та Азовським морями спостерігається підвищена активність ворожої авіації. У звʼязку з цим в Одесі оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні. 

Оновлено 15:23. Моніторингові канали повідомляють про активність авіації на півдні регіону. Ймовірно, ворог пустить КАБи у напрямку Зміїного. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

Також ми зазначили, що Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної операції. 

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

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