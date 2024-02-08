Активность вражеской авиации — в Одессе объявлена воздушная тревога

Российская тактическая авиация. Фото: росСМИ

Над Черным и Азовским морями наблюдается повышенная активность вражеской авиации. В связи с этим в Одессе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!" , – говорится в сообщении.

Обновлено 15:23. Мониторинговые каналы сообщают об активности авиации на юге региона. Вероятно, враг пустит УАБы в направлении Змеиного.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Сейчас у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной операции.