Алея Героїв в Одесі майбутнього: як її бачить штучний інтелект

Монумент полеглим військовим. Фото: Gemini

Війна забрала тисячі українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність країни. Їхні імена назавжди закарбовані в пам’яті народу, а шана до них має жити у кожному поколінні. Саме тому збереження пам’яті — не лише справа історії, а й частина нашої національної гідності.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, якою може стати Алея Героїв майбутнього.

Вхід на Алею

На фото, яке зобразив ШІ видно вхід до Алеї Героїв, розташованої в осінньому парку, залитому золотавим листям. Кована арка з державним гербом і написом "Алея Героїв" зустрічає відвідувачів урочисто й водночас тепло. Уздовж алеї — інтерактивні стенди з підсвічуванням, у яких зберігаються портрети захисників України та історії їхнього подвигу. Люди зупиняються, читають, кладуть квіти, дехто мовчки схиляє голову. Тут панує тиша, наповнена повагою та вдячністю.

Вхід та арка на Алеї Героїв в Одесі. Фото: Gemini

Пам’ять у серцях

Інше зображення, яке згенерував штучний інтелект показує літню пару біля меморіальних стендів. Жінка тримає червону троянду, поруч — її чоловік, обидва дивляться на світлини полеглих воїнів. Осінній парк, українські прапори, голографічне світло на стелах створюють атмосферу суму й водночас спокою. Це місце не просто для скорботи — воно для розмови з тими, хто вже не повернеться, але залишив слід у кожному з нас.

Подружжя на Алеї Героїв вшановає полеглого. Фото: Gemini

Стели загиблим

На наступному фото — сучасні прозорі стели з LED-підсвіткою. Кожна з них має QR-код, який веде до історії конкретного героя. Перед стендами лежать квіти, а ввечері вони перетворюються на яскраву лінію світла, що освітлює шлях пам’яті. Така технологічна експозиція не лише зберігає імена, а й дозволяє молодим українцям пізнати історії мужності через дотик, слово, зображення.

Стенди з інформацією про загиблих. Фото: Gemini

Пам'ятник полеглим

Пам’ятник на Алеї Героїв — це висока гранітна або бронзова стела, що сягає в небо. Її поверхня виблискує під сонцем, а ввечері світлові лінії імітують полум’я, яке ніколи не згасає. На вершині сяє герб України, мов маяк свободи. Біля основи — інтерактивні плити з іменами воїнів, які засвічуються, коли хтось наближається. Це символ живої пам’яті, що реагує на людську присутність і не дозволяє забути ціну нашої волі.

Пам'ятник тим, хто загинув за Україну. Фото: Gemini

Монумент пам'яті

У центрі алеї — сучасний меморіал, який реагує на дотик. Коли людина торкається його поверхні, на ній з’являється зірка — символ душі героя. Світло розтікається хвилею, немов пам’ять оживає у просторі. Якщо затримати руку, з’являється голографічне зображення чи символ — прапор, вінок, знак мужності. Навколо — тихий парк, лавки, розсіяне світло. Це місце, де можна просто посидіти й подумати про тих, хто подарував нам мир.

Монумент полеглим воїнам. Фото: Gemini

