Алея Героїв в Одесі майбутнього: як її бачить штучний інтелект

Алея Героїв в Одесі — якою її бачить ШІ у майбутньому
Війна забрала тисячі українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність країни. Їхні імена назавжди закарбовані в пам’яті народу, а шана до них має жити у кожному поколінні. Саме тому збереження пам’яті — не лише справа історії, а й частина нашої національної гідності.
Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, якою може стати Алея Героїв майбутнього.
Вхід на Алею
На фото, яке зобразив ШІ видно вхід до Алеї Героїв, розташованої в осінньому парку, залитому золотавим листям. Кована арка з державним гербом і написом "Алея Героїв" зустрічає відвідувачів урочисто й водночас тепло. Уздовж алеї — інтерактивні стенди з підсвічуванням, у яких зберігаються портрети захисників України та історії їхнього подвигу. Люди зупиняються, читають, кладуть квіти, дехто мовчки схиляє голову. Тут панує тиша, наповнена повагою та вдячністю.
Пам’ять у серцях
Інше зображення, яке згенерував штучний інтелект показує літню пару біля меморіальних стендів. Жінка тримає червону троянду, поруч — її чоловік, обидва дивляться на світлини полеглих воїнів. Осінній парк, українські прапори, голографічне світло на стелах створюють атмосферу суму й водночас спокою. Це місце не просто для скорботи — воно для розмови з тими, хто вже не повернеться, але залишив слід у кожному з нас.
Стели загиблим
На наступному фото — сучасні прозорі стели з LED-підсвіткою. Кожна з них має QR-код, який веде до історії конкретного героя. Перед стендами лежать квіти, а ввечері вони перетворюються на яскраву лінію світла, що освітлює шлях пам’яті. Така технологічна експозиція не лише зберігає імена, а й дозволяє молодим українцям пізнати історії мужності через дотик, слово, зображення.
Пам'ятник полеглим
Пам’ятник на Алеї Героїв — це висока гранітна або бронзова стела, що сягає в небо. Її поверхня виблискує під сонцем, а ввечері світлові лінії імітують полум’я, яке ніколи не згасає. На вершині сяє герб України, мов маяк свободи. Біля основи — інтерактивні плити з іменами воїнів, які засвічуються, коли хтось наближається. Це символ живої пам’яті, що реагує на людську присутність і не дозволяє забути ціну нашої волі.
Монумент пам'яті
У центрі алеї — сучасний меморіал, який реагує на дотик. Коли людина торкається його поверхні, на ній з’являється зірка — символ душі героя. Світло розтікається хвилею, немов пам’ять оживає у просторі. Якщо затримати руку, з’являється голографічне зображення чи символ — прапор, вінок, знак мужності. Навколо — тихий парк, лавки, розсіяне світло. Це місце, де можна просто посидіти й подумати про тих, хто подарував нам мир.
