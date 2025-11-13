Видео
Україна
Видео

Аллея Героев в Одессе — как ее видит ИИ в будущем

Дата публикации 13 ноября 2025 21:25
обновлено: 19:26
Аллея Героев в Одессе будущего: как ее видит искусственный интеллект
Монумент павшим военным. Фото: Gemini

Война унесла тысячи украинских воинов, которые отдали жизни за свободу и независимость страны. Их имена навсегда запечатлены в памяти народа, а уважение к ним должно жить в каждом поколении. Именно поэтому сохранение памяти — не только дело истории, но и часть нашего национального достоинства.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта представили, какой может стать Аллея Героев будущего.

Читайте также:

Вход на Аллею

На фото, которое изобразил ИИ виден вход в Аллею Героев, расположенную в осеннем парке, залитом золотистыми листьями. Кованая арка с государственным гербом и надписью "Аллея Героев" встречает посетителей торжественно и одновременно тепло. Вдоль аллеи — интерактивные стенды с подсветкой, в которых хранятся портреты защитников Украины и истории их подвига. Люди останавливаются, читают, кладут цветы, некоторые молча склоняют голову. Здесь царит тишина, наполненная уважением и благодарностью.

Вхід на Алею пам'яті
Вход и арка на Аллее Героев в Одессе. Фото: Gemini

Память в сердцах

Другое изображение, которое сгенерировал искусственный интеллект показывает пожилую пару у мемориальных стендов. Женщина держит красную розу, рядом — ее муж, оба смотрят на фотографии павших воинов. Осенний парк, украинские флаги, голографический свет на стелах создают атмосферу грусти и одновременно покоя. Это место не просто для скорби — оно для разговора с теми, кто уже не вернется, но оставил след в каждом из нас.

Люди на Алеї
Супруги на Аллее Героев чтят павшего. Фото: Gemini

Стелы погибшим

На следующем фото — современные прозрачные стелы с LED-подсветкой. Каждая из них имеет QR-код, который ведет к истории конкретного героя. Перед стендами лежат цветы, а вечером они превращаются в яркую линию света, освещающую путь памяти. Такая технологическая экспозиция не только сохраняет имена, но и позволяет молодым украинцам познать истории мужества через прикосновение, слово, изображение.

Алея Героїв за версією ШІ
Стенды с информацией о погибших. Фото: Gemini

Памятник павшим погибшим

Памятник на Аллее Героев — это высокая гранитная или бронзовая стела, уходящая в небо. Ее поверхность сверкает под солнцем, а вечером световые линии имитируют пламя, которое никогда не угасает. На вершине сияет герб Украины, как маяк свободы. У основания — интерактивные плиты с именами воинов, которые засвечиваются, когда кто-то приближается. Это символ живой памяти, реагирующей на человеческое присутствие и не позволяющей забыть цену нашей свободы.

Алея Героїв за версією ШІ
Памятник тем, кто погиб за Украину. Фото: Gemini

Монумент памяти

В центре аллеи — современный мемориал, который реагирует на прикосновение. Когда человек касается его поверхности, на ней появляется звезда — символ души героя. Свет растекается волной, словно память оживает в пространстве. Если задержать руку, появляется голографическое изображение или символ — флаг, венок, знак мужества. Вокруг — тихий парк, скамейки, рассеянный свет. Это место, где можно просто посидеть и подумать о тех, кто подарил нам мир.

Алея Героїв за версією ШІ
Монумент павшим воинам. Фото: Gemini

Напомним, мы писали о том, каким ИИ видит места скандальных памятников в Одессе. Также мы показывали, какой искусственный интеллект видит Одессу после войны.

Одесса Одесская область памятник Новости Одессы погибшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
