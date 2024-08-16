Нові імена на Алеї зірок в Одесі: що відомо

Іменна плита на Алеї зірок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеській Алеї зірок незабаром з'являться нові іменні таблички, присвячені відомим особистостям, пов'язаним із містом. Хоча на їх створення та встановлення наразі немає коштів, відкриття планується на День міста, 2 вересня.

Про це повідомляє видання "Думська".

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Історико-топонімічна комісія Одеської міськради обрала нові імена для Алеї. Серед них — публіцисти Олександр Розенбойм і Михайло Комаров, а також один із засновників літератури на їдиші Шолом-Алейхем.

Крім того, розглядалися кандидатури художників Віталія Алікберова, Ісаака Маліка, Діни Фруміної, Сергія Князєва та Олексія Шовкуненка. Родичі Віталія Алікберова погодилися профінансувати встановлення таблички на його честь, тому її також додали до списку.

За даними видання, про відкриття нових "зірок" заявив голова історико-топонімічної комісії Одеської міськради Павло Вугельман. Водночас віцемер зазначив, що фінансування на ці потреби у міста наразі немає.