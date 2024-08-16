Новые имена на Аллее звезд в Одессе: что известно

Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами
На одесской Аллее звезд вскоре появятся новые именные таблички, посвященные известным личностям, связанным с городом. Хотя на их создание и установку нет средств, открытие планируется на День города, 2 сентября.
Об этом сообщает издание "Думская".
Новые имена на Аллее звезд в Одессе
Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета избрала новые имена для Аллеи. Среди них публицисты Александр Розенбойм и Михаил Комаров, а также один из основателей литературы на идише Шолом-Алейхем.
Кроме того, рассматривались кандидатуры художников Виталия Аликберова, Исаака Малика, Дины Фруминой, Сергея Князева и Алексея Шовкуненко. Родственники Виталия Аликберова согласились профинансировать установку таблички в его честь, поэтому ее также добавили в список.
По данным издания, об открытии новых "звезд" заявил глава историко-топонимической комиссии Одесского горсовета Павел Вугельман. В то же время вицемер отметил, что финансирования на эти нужды у города пока нет.
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