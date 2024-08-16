Пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу, 16 августа

Время на выезд истекает — на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу, 16 августа. Стоит отметить, что их размеры пока что не значительны. Кроме того, на некоторых КПП Одесчины фиксируются очереди из желающих выехать в соседние государства.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около четырех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом также зафиксировано усложнение движения.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" наблюдаются значительные очереди на пересечение границы. На картах эти участки обозначены оранжевым, что свидетельствует об усложненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самой паромной переправе пробок не наблюдается.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы фиксируются только в сторону Украины. Также есть небольшие пробки на подъезде к самому КПП.
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