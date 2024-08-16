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Время на выезд истекает — на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки

16 августа 2024 17:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу, 16 августа
Дорога из Одессы сегодня, 16 августа, в направлении границы с Молдовой. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу, 16 августа. Стоит отметить, что их размеры пока что не значительны. Кроме того, на некоторых КПП Одесчины фиксируются очереди из желающих выехать в соседние государства.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около четырех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом также зафиксировано усложнение движения.

Дорога в Паланку 16 августа
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" наблюдаются значительные очереди на пересечение границы. На картах эти участки обозначены оранжевым, что свидетельствует об усложненном движении.

Пробки на КПП "Старокозаче — Тудора" 16 августа
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самой паромной переправе пробок не наблюдается.

КПП "Орловка", 16 августа: пробки
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы фиксируются только в сторону Украины. Также есть небольшие пробки на подъезде к самому КПП.

Пробки на Рене 16 августа
Дорога к Рене. Фото: скриншот

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