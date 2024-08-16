Затори на трасі Одеса-Рені у п'ятницю, 16 серпня

Дорога з Одеси сьогодні, 16 серпня, у напрямку кордону з Молдовою. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю, 16 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри поки що не є значними. Окрім цього, на деяких КПП Одещини фіксуються черги з охочих виїхати до сусідніх держав.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько чотирьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом також зафіксовано ускладнення руху.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" спостерігаються значні черги на перетин кордону. На картах ці ділянки позначені помаранчевим, що свідчить про ускладнений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати й Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самій поромній переправі заторів не спостерігається.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черги на перетин кордону фіксуються лише у бік України. Також є невеликі затори на під'їзді до самого КПП.