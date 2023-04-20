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Алкобізнес не вдався: на Одещині затримали авто з алкоголем невідомого походження

20 квітня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чоловік намагався незаконно продати алкоголь на Одещині
Авто заповнене алкоголем невідомого походження. Фото: Патрульна поліція Одеської області
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині затримали "підприємця", який планував відкрити алкобізнес в області. У 40-річного чоловіка в машині знайшли понад 300 літрів незадекларованого алкоголю.

Про це повідомили у Головному управління Національної поліції в Одеській області.

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За заявою правоохоронців автівка майже повністю була заповнена пляшками зі спиртним.

"У багажнику та на задньому сидінні авто Pegoute знаходилося 240 пластикових пляшок, у яких було 306 літрів алкоголю. Документів на товар у водія не було", — зазначають у поліції. 

Наразі відомо, що житель Подольського району весь вантаж придбав в Одесі та планував збути у своєму районі. Попередня сума всього алкоголю становила 43 тис. грн. Слідство триває.

Шахрайські схеми на Одещині

Правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за неіснуючий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки. 

В Одесі горе-бізнесмен вирішив заробити на військових. Чоловік продавав неіснуючі бронежилети захисникам. 

Служба безпеки України успішно розкрила шахрайську схему, яка діяла на території Одещини. Зловмисники видурювали гроші у рідних військовослужбовців, що загинули під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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