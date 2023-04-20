Мужчина пытался незаконно продать алкоголь в Одесской области

Автомобиль заполнен алкоголем неизвестного происхождения. Фото: Патрульная полиция Одесской области

В Одесской области задержали "предпринимателя", который планировал открыть алкобизнес в регионе. У 40-летнего мужчины в машине обнаружили более 300 литров незадекларированного алкоголя.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По заявлению правоохранителей автомобиль почти полностью был заполнен бутылками со спиртным.

"В багажнике и на заднем сиденье авто Pegoute находилось 240 пластиковых бутылок, в которых было 306 литров алкоголя. Документов на товар у водителя не было", — отмечают в полиции.

Известно, что житель Подольского района весь груз приобрел в Одессе и планировал сбыть в своем районе. Предварительная сумма всего алкоголя составила 43 тысячи гривен. Следствие продолжается.

Мошеннические схемы в Одесской области

Правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.

В Одессе горе-бизнесмен решил заработать на военных. Мужчина продавал несуществующие бронежилеты защитникам.

Служба безопасности Украины успешно раскрыла мошенническую схему, действовавшую на территории Одесчины. Злоумышленники выманивали деньги у родных военнослужащих, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину.