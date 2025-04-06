Статистика вживання алкоголю на Одещині 2025

Люди вживають алкоголь. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині зафіксовано тривожну тенденцію: діти та підлітки дедалі частіше вживають алкоголь. Дослідження показало, що лише кожен 20-й чоловік ніколи не пив. А серед хлопців 10–14 років рівень споживання вищий, ніж у підлітків.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Алкоголізм на Одещині

За їхньою інформацією, лише 5% опитаних ніколи не вживали алкоголь. Три чверті чоловіків зазначили, що у звичайний день споживають від однієї до двох "стандартних доз" алкоголю. Ще 10% п’ють по 3-6 доз за раз, а майже 9% — понад 6 доз. Важливо розуміти, що одна "стандартна доза" — це 10 грамів чистого спирту, тобто приблизно 25 мл горілки, 100 мл вина або келих пива.

Результати дослідження.Фото: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Діти вживають алкоголь частіше

Найбільше занепокоєння викликає статистика серед дітей: хлопчики віком 10–14 років вживають алкоголь частіше, ніж підлітки. Це небезпечна тенденція, адже організм у юному віці особливо вразливий до токсичних речовин.

Зазначимо, що алкоголь значно підвищує ризик розвитку понад 200 захворювань, серед яких — рак, серцеві хвороби та психічні розлади. Зокрема, за даними ВООЗ, алкоголь може спричинити щонайменше 7 типів раку, включно з раком печінки, молочної залози, гортані та кишечника.

Медики наголошують — безпечної дози алкоголю не існує, особливо для дітей. Проблема потребує не лише уваги, а й негайних дій — як з боку родин, так і органів влади.

Нагадаємо, у Татарбунарах Білгород-Дністровського району Одеської області зафіксували випадок захворювання тварини на сказ. Також ми писали, що в Одесі військовослужбовець, який проходив службу за призовом під час мобілізації, вчинив напад на жінку в кафе.