Статистика употребления алкоголя в Одесской области 2025

Люди употребляют алкоголь. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области зафиксирована тревожная тенденция: дети и подростки все чаще употребляют алкоголь. Исследование показало, что только каждый 20-й человек никогда не пил. А среди ребят 10-14 лет уровень потребления выше, чем у подростков.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Алкоголизм в Одесской области

По их информации, только 5% опрошенных никогда не употребляли алкоголь. Три четверти мужчин отметили, что в обычный день потребляют от одной до двух "стандартных доз" алкоголя. Еще 10% пьют по 3-6 доз за раз, а почти 9% — более 6 доз. Важно понимать, что одна "стандартная доза" — это 10 граммов чистого спирта, то есть примерно 25 мл водки, 100 мл вина или бокал пива.

Результаты исследования.Фото: Одесский областной центр контроля и профилактики болезней

Дети употребляют алкоголь чаще

Наибольшее беспокойство вызывает статистика среди детей: мальчики в возрасте 10-14 лет употребляют алкоголь чаще, чем подростки. Это опасная тенденция, ведь организм в юном возрасте особенно уязвим к токсичным веществам.

Отметим, что алкоголь значительно повышает риск развития более 200 заболеваний, среди которых — рак, сердечные болезни и психические расстройства. В частности, по данным ВОЗ, алкоголь может вызвать по меньшей мере 7 типов рака, включая рак печени, молочной железы, гортани и кишечника.

Медики отмечают — безопасной дозы алкоголя не существует, особенно для детей. Проблема требует не только внимания, но и немедленных действий — как со стороны семей, так и органов власти.

Напомним, в Татарбунарах Белгород-Днестровского района Одесской области зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Также мы писали, что в Одессе военнослужащий, который проходил службу по призыву по мобилизации, совершил нападение на женщину в кафе.