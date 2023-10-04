Алкогольний мільйонер: на Одещині затримали горе-підприємця
В Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виготовленням алкоголю. Свій "товар" горе-бізнесмен продавав у точках роздрібної торгівлі та у мережі Інтернет.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За інформацією правоохоронців, житель Ізмаїльського району виробництво "продукції" облаштував за місцем свого проживання.
Деталі злочинної схеми
Чоловік виготовляв алкогольні напої під виглядом коньяку та вина, шляхом змішування етилового спирту з проточною водою. Пізніше він додавав до вказаної спиртовмісної суміші харчових барвників та концентрату смаку.
Що знайшли під час обшуку
Під час проведених обшуків виявили та вилучили понад 28 тонн спиртовмісної рідини, вартість якої становить понад 9 млн гривень.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловікові повідомили про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв (ч. 1,2 ст. 204 КК України). Йому загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці в Одесі виявили порушення правил продажу алкогольних напоїв місцевою підприємицею в її продуктовому магазині на проспекті Небесної сотні. Жінка, яка працювала у цьому магазині, не мала ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності.