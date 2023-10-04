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Алкогольний мільйонер: на Одещині затримали горе-підприємця

4 жовтня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали горе-підприємця
Фахівці працюють на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виготовленням алкоголю. Свій "товар" горе-бізнесмен продавав у точках роздрібної торгівлі та у мережі Інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За інформацією правоохоронців, житель Ізмаїльського району виробництво "продукції" облаштував за місцем свого проживання.

Вилучений алкоголь. Фото: Одеська обласна прокуратура

Деталі злочинної схеми

Чоловік виготовляв алкогольні напої під виглядом коньяку та вина, шляхом змішування етилового спирту з проточною водою. Пізніше він додавав до вказаної спиртовмісної суміші харчових барвників та концентрату смаку.

Ароматизатори смаку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучені речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що знайшли під час обшуку

Під час проведених обшуків виявили та вилучили понад 28 тонн спиртовмісної рідини, вартість якої становить понад 9 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв (ч. 1,2 ст. 204 КК України). Йому загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі виявили порушення правил продажу алкогольних напоїв місцевою підприємицею в її продуктовому магазині на проспекті Небесної сотні. Жінка, яка працювала у цьому магазині, не мала ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності.

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