Мільйонні оборудки: на Одещині пенсіонер керував підпільним виробництвом алкоголю

Незаконне виробництво алкоголю. Фото: БЕБ

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснило успішну операцію, припинивши діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв в місті Ізмаїл. Головною фігурою цієї справи виявився 60-річний пенсіонер, який організував власний цех.

Про це повідомляє БЕБ.

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За попередніми оцінками правоохоронців, обсяг виготовленого алкоголю досяг понад 9 мільйонів гривень. Чоловік, який займався незаконним виробництвом та продажем алкоголю, діяв у своєму власному домогосподарстві та використовував інтернет для збуту своєї продукції.

Незаконно зароблені гроші. Фото: БЕБ

Слідчі здійснили обшук та вилучили значну кількість лікеро-горілчаних виробів, харчових добавок, барвників та обладнання, призначеного для виробництва алкоголю. Також були знайдені накладні кур'єрської доставки, фінансові документи та готівка в іноземній валюті. Зразки вилучених речовин направлені на експертизу для подальшого розслідування.

Яке покарання чекає на пенсіонера

Правоохоронці порушили кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі виявили порушення правил продажу алкогольних напоїв місцевою підприємицею в її продуктовому магазині на проспекті Небесної сотні. Жінка, яка працювала у цьому магазині, не мала ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності.