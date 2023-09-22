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Конфісковано 800 літрів алкоголю: в Одесі підприємиця постане перед судом

22 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Конфісковано 800 літрів алкоголю: в Одесі підприємиця постане перед судом
Судове засідання. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці в Одесі виявили порушення правил продажу алкогольних напоїв місцевою підприємицею в її продуктовому магазині на проспекті Небесної сотні. Жінка, яка працювала у цьому магазині, не мала ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, з магазину вилучено майже 800 літрів алкоголю на суму понад 68 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили незаконний алкоголь.

Вилучений алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучений алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на підприємицю

Поліцією було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил провадження господарської діяльності, а саме відсутність ліцензії на продаж алкоголю, жінці загрожує штраф у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 000 до 34 000 гривень, а також конфіскація алкогольної продукції чи без такої. Адміністративні матеріали будуть передані до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, в Одеській області Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало провадження до суду щодо незаконного продажу алкоголю. За інформацією правоохоронців, "елітний алкоголь", зокрема віскі, коньяк та горілку, продавали у точках роздрібної торгівлі на стихійних ринках Одеської області.

Також ми писали, що детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині завершивши розслідування збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх комплектуючих. Загальна вартість вилученого контрабандного товару перевищує 1,4 мільйона гривень.

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