Конфисковано 800 литров алкоголя: в Одессе предприниматель предстанет перед судом

Судебное заседание. Фото иллюстративное: google

Правоохранители в Одессе обнаружили нарушение правил продажи алкогольных напитков местной предпринимателем в ее продуктовом магазине на проспекте Небесной сотни. У женщины, которая работала в этом магазине, не было лицензии на осуществление такого вида хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По информации правоохранителей, из магазина изъято почти 800 литров алкоголя на сумму более 68 тысяч гривен. Правоохранители изъяли незаконный алкоголь.

Удален алкоголь. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет предпринимательница

Полиция составила административный протокол по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, а именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя, женщине грозит штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а также конфискация алкогольной продукции или без таковой. Административные материалы будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Одесской области Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило производство в суд по незаконной продаже алкоголя. По информации правоохранителей, "элитный алкоголь", в частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках Одесской области.

Также мы писали, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.