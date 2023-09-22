Конфисковано 800 литров алкоголя: в Одессе предприниматель предстанет перед судом
Правоохранители в Одессе обнаружили нарушение правил продажи алкогольных напитков местной предпринимателем в ее продуктовом магазине на проспекте Небесной сотни. У женщины, которая работала в этом магазине, не было лицензии на осуществление такого вида хозяйственной деятельности.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
По информации правоохранителей, из магазина изъято почти 800 литров алкоголя на сумму более 68 тысяч гривен. Правоохранители изъяли незаконный алкоголь.
Какое наказание ждет предпринимательница
Полиция составила административный протокол по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, а именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя, женщине грозит штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а также конфискация алкогольной продукции или без таковой. Административные материалы будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.
Напомним, в Одесской области Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило производство в суд по незаконной продаже алкоголя. По информации правоохранителей, "элитный алкоголь", в частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках Одесской области.
Также мы писали, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.