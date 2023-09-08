БЕБ на Одещині викрила підпільну мережу збуту "елітного" алкоголю

Вилучені речові докази. Фото: БЕБ

В Одеській області Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало провадження до суду щодо незаконного продажу алкоголю. За інформацією правоохоронців, "елітний алкоголь", зокрема віскі, коньяк та горілку, продавали у точках роздрібної торгівлі на стихійних ринках Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Деталі справи

Правоохоронці провели обшуки за місцем виготовлення товару. Вилучено понад чотири з половиною тонни підробленого алкоголю у тетрапаках, скляних, пластикових пляшках, каністрах різного об’єму та спирт. Крім того, було вилучено обладнання для виготовлення та розливу готових напоїв, пристрій для закорковування, тару та концентрати. Орієнтовна вартість майна — півтора мільйона гривень. Наразі на нього накладено арешт.

Яке покарання загрожує

Обвинувальний акт направлено до суду. Правопорушникам загрожує покарання за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), яке передбачає позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині завершивши розслідування збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх комплектуючих. Загальна вартість вилученого контрабандного товару перевищує 1,4 мільйона гривень.