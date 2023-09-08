БЭБ в Одесской области разоблачила подпольную сеть сбыта "элитного" алкоголя

Изъятые вещественные подтверждения. Фото: БЕБ

В Одесской области Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило производство в суд по незаконной продаже алкоголя. По информации правоохранителей, "элитный алкоголь", в частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Детали дела

Правоохранители провели обыски по месту изготовления товара. Изъято более четырех с половиной тонн поддельного алкоголя в тетрапаках, стеклянных, пластиковых бутылках, канистрах разного объема и спирт. Кроме того, были изъяты оборудование для изготовления и разлива готовых напитков, устройство для закупорки, тара и концентраты. Ориентировочная стоимость имущества — полтора миллиона гривен. На него наложен арест.

Какое наказание грозит

Обвинительный акт направлен в суд. Правонарушителям грозит наказание по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), которое предусматривает лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.