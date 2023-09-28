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Миллионные обороты: в Одесской области пенсионер руководил подпольным производством алкоголя

28 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Миллионные обороты: в Одесской области пенсионер руководил подпольным производством алкоголя
Незаконное создание алкоголя. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области провело успешную операцию, прекратив деятельность подпольного производства алкогольных напитков в городе Измаил. Главной фигурой этого дела оказался 60-летний пенсионер, организовавший собственный цех.

Об этом сообщает БЭБ.

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По предварительным оценкам правоохранителей, объем алкоголя достиг более 9 миллионов гривен. Мужчина, занимавшийся незаконным производством и продажей алкоголя, действовал в своем домохозяйстве и использовал интернет для сбыта своей продукции.

Незаконно заработанные деньги. Фото: БЕБ
Незаконно заработанные деньги. Фото: БЕБ

Следователи провели обыск и изъяли значительное количество ликероводочных изделий, пищевых добавок, красителей и оборудования, предназначенного для производства алкоголя. Также были найдены накладные курьерской доставки, финансовые документы и наличные деньги в иностранной валюте. Образцы извлеченных веществ направлены на экспертизу для дальнейшего расследования.

Какое наказание ждет пенсионера

Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров. Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, правоохранители в Одессе обнаружили нарушение правил продажи алкогольных напитков местной предпринимателем в ее продуктовом магазине на проспекте Небесной сотни. У женщины, которая работала в этом магазине, не было лицензии на осуществление такого вида хозяйственной деятельности.

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