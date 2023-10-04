В Одесской области задержали горе-предпринимателя

Специалисты работают с поличным. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области разоблачили мужчину, который занимался незаконным изготовлением алкоголя. Свой "товар" горе-бизнесмен продавал в точках розничной торговли и сети Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Удален алкоголь. Фото: Одесская областная прокуратура

Детали преступной схемы

Мужчина производил алкогольные напитки под видом коньяка и вина, путем смешивания этилового спирта с проточной водой. Позже он добавлял в указанную спиртосодержащую смесь пищевых красителей и концентрат вкуса.

Ароматизатор вкуса. Фото: Одесская областная прокуратура

Изъяты вещественные подтверждения. Фото: Одесская областная прокуратура

Что нашли во время обыска

Во время проведенных обысков было обнаружено и изъято более 28 тонн спиртосодержащей жидкости, стоимость которой составляет более 9 млн гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков (ч. 1,2 ст. 204 УК Украины). Ему грозит заключение до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители в Одессе обнаружили нарушение правил продажи алкогольных напитков местной предпринимателем в ее продуктовом магазине на проспекте Небесной сотни. У женщины, которая работала в этом магазине, не было лицензии на осуществление такого вида хозяйственной деятельности.