Альтернативна дорога до Бессарабії — міст збудують за підтримки Румунії

Чинний міст через Дністровський лиман. Фото: Google Maps

Румунія висловила готовність взяти участь у будівництві другого мосту через Дністровський лиман на Одещині. Потреба у ньому виникла через зношення чинного комбінованого шляхопроводу для залізничного та автомобільного сполучення в Затоці.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

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"Румунія — важливий партнер для Одеської області. Одним із потужних проєктів — будівництво мосту через Дністровський лиман. Це підсилить безпеку та зменшить відстань до Чорноморських і Дунайських портів. Реалізація проєкту може взаємодіяти з Чорноморською окружною автомагістраллю, забезпечуючи мультимодальність переміщень", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що теперішній міст, був частково зруйнований торік російськими ракетами. Автомобільна частина переїзду через лиман також не відповідає сучасним транспортним потребам і призводить до об'їзду водоймища через територію Молдови (Паланку).

Нагадаємо, побудова нового моста через Дністровський лиман — це не просто архітектурна ідея, це суттєве питання національної безпеки. Наразі єдиний зв'язок з Бессарабією — через зруйнований міст біля Затоки та дорогу, що проходить територією Молдови.

Також ми писали, що у Миколаєві планується значний крок у розвитку транспортної інфраструктури — будівництво автомобільного мостового переходу через річку Південний Буг. Цей міст має стати об'їзним, обходячи місто та з'єднуючи з основними автомобільними трасами.