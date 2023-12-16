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Альтернативная дорога в Бессарабию — мост построят при поддержке Румынии

16 декабря 2023 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Альтернативная дорога в Бессарабию — мост построят при поддержке Румынии
Действующий мост через Днестровский лиман. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Румыния выразила готовность принять участие в строительстве второго моста через Днестровский лиман в Одесской области. Потребность в нем возникла из-за износа действующего комбинированного путепровода для железнодорожного и автомобильного сообщения в Затоке.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

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"Румыния — важный партнер для Одесской области. Одним из мощных проектов — строительство моста через Днестровский лиман. Это усилит безопасность и уменьшит расстояние до Черноморских и Дунайских портов. Реализация проекта может взаимодействовать с Черноморской окружной автомагистралью, обеспечивая мультимодальность перемещений" — говорится в сообщении. 

Отметим, что нынешний мост был частично разрушен в прошлом году российскими ракетами. Автомобильная часть переезда через лиман также не отвечает современным транспортным потребностям и приводит к объезду водохранилища через территорию Молдовы (Паланку).

Напомним, строительство нового моста через Днестровский лиман — это не просто архитектурная идея, это существенный вопрос национальной безопасности. Теперь единственная связь с Бессарабией — через разрушенный мост у Залива и дорогу, проходящую по территории Молдовы.

Также мы писали, что в Николаеве планируется значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры — строительство автомобильного мостового перехода через реку Южный Буг. Этот мост должен стать объездным, обходя город и соединяясь с основными автомобильными трассами.

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