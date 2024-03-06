Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета arrow

Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета

6 березня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета
Маршрут розвідувального літака. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на 6 березня біля південних кордонів Одеської області зʼявився американський розвідувальний літак, який перебуває у повітряному просторі Румунії. Попередньо він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. 

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

Читайте також:

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня російські окупанти вкотре атакували Одесу та область БпЛА. Сили ППО Одещини збили 18 "шахедів", проте внаслідок падіння уламків зруйновані житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі, проте загроза ракетного обстрілу залишається. 

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Румунія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд