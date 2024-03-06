Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета

Маршрут розвідувального літака. Фото: скриншот

Станом на 6 березня біля південних кордонів Одеської області зʼявився американський розвідувальний літак, який перебуває у повітряному просторі Румунії. Попередньо він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.



Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня російські окупанти вкотре атакували Одесу та область БпЛА. Сили ППО Одещини збили 18 "шахедів", проте внаслідок падіння уламків зруйновані житлові будинки та об'єкт інфраструктури.



Також ми писали, що станом на сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі, проте загроза ракетного обстрілу залишається.