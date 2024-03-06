Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Американская авиация замечена у границ Одесчины — какая цель arrow

Американская авиация замечена у границ Одесчины — какая цель

6 марта 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Американская авиация замечена у границ Одесчины — какая цель
Маршрут разведывательного самолета. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на 6 марта у южных границ Одесской области появился американский разведывательный самолет, находящийся в воздушном пространстве Румынии. Предварительно он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar .

Читайте также:

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion. Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, что в ночь на 6 марта российские кафиры в очередной раз атаковали Одессу и область БпЛА. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.

Также мы писали, что на сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме того, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море, однако угроза ракетных обстрелов остается.

Одесса
разведка
НАТО
самолет
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Румуния

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд