Американская авиация замечена у границ Одесчины — какая цель

Маршрут разведывательного самолета. Фото: скриншот

По состоянию на 6 марта у южных границ Одесской области появился американский разведывательный самолет, находящийся в воздушном пространстве Румынии. Предварительно он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar .

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion. Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.



Напомним, что в ночь на 6 марта российские кафиры в очередной раз атаковали Одессу и область БпЛА. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.



Также мы писали, что на сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме того, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море, однако угроза ракетных обстрелов остается.