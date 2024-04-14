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Американська авіація помічена над акваторією Чорного моря — деталі

14 квітня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Американська авіація помічена над акваторією Чорного моря — деталі
Рух розвідувального літака. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Над акваторією Чорного моря, зараз, 14 квітня, кружляє американська авіація. Зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, Учора над Чорним морем було зафіксовано багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57 із завантаженням ракет Х-69. Окупанти хотіли вчинити черговий терор проти України, проте поставлене бойове завдання їм так і не вдалося виконати. 

Також ми писали, що втрати великих десантних кораблів Чорноморського флоту у перспективі можуть обернутися для окупантів ще й ударами по Кримському мосту. Бо флот був запасним логістичним маршрутом для постачання на окупований півострів зброї та військ.

Додамо, знищення Кримського мосту уже давно анонсовано й можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок. 

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