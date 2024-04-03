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Американська авіація у небі над Чорним морем — яка мета

3 квітня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американська авіація у небі над Чорним морем — яка мета
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon. Фото: Boeing Defence
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 квітня,  літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, був помічений над акваторією Чорного моря. Він патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо відзначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО. У даний момент літак проводить розвідку вздовж кордонів Одеської області та здійснює спостереження за ситуацією у Чорному морі.
 

Американська авіація у небі над Чорним морем — яка мета - фото 1
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чим відомий літак

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що хоча ворог не виводить кораблі на чергування, загроза обстрілів залишається постійно. У пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Також ми повідомляли, що Росія активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони, які мають на спорядженні ракети та можуть завдати удар.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
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