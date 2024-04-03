Американская авиация в небе над Черным морем — какая цель

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon. Фото: Boeing Defence

Сегодня, 3 апреля, самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, был замечен над акваторией Черного моря. Он патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО. В настоящее время самолет проводит разведку вдоль границ Одесской области и осуществляет наблюдение за ситуацией в Черном море.

Маршрут разведчика. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чем известен самолет

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что, хотя враг не выводит корабли на дежурство, угроза обстрелов остается постоянно. В пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".

Также мы сообщали, что Россия активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности в Одесской и Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны, которые имеют на снаряжении ракеты и могут нанести удар.