Літаки біля Одещини над Румунією — деталі

Boeing E-3B Sentry. Фото ілюстративне: Вікіпедія

У небі над Румунією розпочали розвідку одразу два американських літака: Boeing E-3B Sentry та Boeing KC-135T Stratotanker. Вони здійснюють моніторинг ситуації поблизу південних кордонів Одещини, відстежуючи дії російських сил у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де саме літаки

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3B Sentry Військово-повітряних сил НАТО з позивним NATO11 прилетів з авіабази Гейленкірхен у Німеччині. Проте у повітрі над Румунією йому довелося дозаправитися від Boeing KC-135T Stratotanker, що прилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії.

Boeing E-3B Sentry у небі над Румунією. фото: скриншот

Що відомо про літаки

Boeing E-3B Sentry — американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, призначений для виявлення та впізнавання повітряних об'єктів, визначення їх координат та параметрів руху. Борт передає інформацію на командні пункти, наводить винищувачі-перехоплювачі та виводить фронтову авіацію в райони наземних цілей.

Boeing KC-135T Stratotanker — американський реактивний чотиридвигуновий військово-транспортний літак-заправник, спроєктований на початку 1950-х років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ракетоносії РФ у Чорному морі. А також про розвідку американського літака Артеміс.