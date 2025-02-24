Самолеты возле Одесской области над Румынией - детали

Американская разведка у одесского побережья — где именно
В небе над Румынией начали разведку одрезу два американских самолета: Boeing E-3B Sentry и Boeing KC-135T Stratotanker. Они осуществляют мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области, отслеживая действия российских сил в Черном море.
Об этом Новости.LIVE узнали из портала Flightradar.
Где именно самолеты
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry Военно-воздушных сил НАТО с позывным NATO11 прилетел с авиабазы Гейленкирхен в Германии. Однако в воздухе над Румынией ему пришлось дозаправиться от Boeing KC-135T Stratotanker, прилетевшего с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
Что известно о самолетах
Boeing E-3B Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, предназначенный для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Борт передает информацию на командные пункты, наводит истребители-перехватчики и выводит фронтовую авиацию в районы наземных целей.
Boeing KC-135T Stratotanker — американский реактивный четырехдвигательный военно-транспортный самолет-заправщик, спроектированный в начале 1950-х годов.
Напомним, недавно мы писали о ракетоносителях РФ в Черном море. А также о разведке американского самолета Артемис.
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