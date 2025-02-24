Самолеты возле Одесской области над Румынией - детали

Boeing E-3B Sentry. Фото иллюстративное: Википедия

В небе над Румынией начали разведку одрезу два американских самолета: Boeing E-3B Sentry и Boeing KC-135T Stratotanker. Они осуществляют мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области, отслеживая действия российских сил в Черном море.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry Военно-воздушных сил НАТО с позывным NATO11 прилетел с авиабазы Гейленкирхен в Германии. Однако в воздухе над Румынией ему пришлось дозаправиться от Boeing KC-135T Stratotanker, прилетевшего с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Boeing E-3B Sentry в небе над Румынией. фото: скриншот

Что известно о самолетах

Boeing E-3B Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, предназначенный для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Борт передает информацию на командные пункты, наводит истребители-перехватчики и выводит фронтовую авиацию в районы наземных целей.

Boeing KC-135T Stratotanker — американский реактивный четырехдвигательный военно-транспортный самолет-заправщик, спроектированный в начале 1950-х годов.

Напомним, недавно мы писали о ракетоносителях РФ в Черном море. А также о разведке американского самолета Артемис.