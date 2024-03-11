Американська розвідка в небі над Чорним морем — яка мета

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Сьогодні, 11 березня, розвідувальний літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. Американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon помічений у повітряному просторі Румунії біля південних кордонів одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Відомо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США.

Яка мета патрулювання

Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операцій.

Нагадаємо, що у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни через успішні атаки ЗСУ на їхній флот.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 11 березня, окупанти продовжують тримати споряджені ракетоносії в пунктах базування. Незважаючи на те, що вже близько тижня Росія не виводить кораблі на чергування акваторією Чорного моря, рух ворожих кораблів морем посилився