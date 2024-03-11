Американская разведка в небе над Черным морем — какова цель
Сегодня, 11 марта, разведывательный самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах. Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon замечен в воздушном пространстве Румынии у южных границ одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.
Откуда взлетел самолет
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США.
Какова цель патрулирования
Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.
Напомним, что в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны из-за успешных атак ВСУ на их флот.
Также мы писали, что по состоянию на сегодня, 11 марта, оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что уже около недели Россия не выводит корабли на дежурство акваторией Черного моря, движение вражеских кораблей по морю усилилось.
Читайте Новини.LIVE!