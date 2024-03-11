Американская разведка в небе над Черным морем — какова цель

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Сегодня, 11 марта, разведывательный самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах. Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon замечен в воздушном пространстве Румынии у южных границ одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

Какова цель патрулирования

Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Напомним, что в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны из-за успешных атак ВСУ на их флот.

Также мы писали, что по состоянию на сегодня, 11 марта, оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что уже около недели Россия не выводит корабли на дежурство акваторией Черного моря, движение вражеских кораблей по морю усилилось.