Американський розвідувальник біля Одещини — літак НАТО знову на патрулюванні

Літак НАТО вийшов на патрулювання зараз, 27 травня. Ілюстративне фото: Naval Technology

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 27 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над акваторією Чорного моря та вздовж берегів Румунії, контролюючи ситуацію на воді.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у Чорному морі станом на понеділок, 27 травня, фіксується три кораблі росіян, проте жоден з них немає на озброєння "Калібрів". Споряджені ракетоносії ворог завів у пункти базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.