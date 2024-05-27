Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Американський розвідувальник біля Одещини — літак НАТО знову на патрулюванні arrow

Американський розвідувальник біля Одещини — літак НАТО знову на патрулюванні

27 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американський розвідувальник біля Одещини — літак НАТО знову на патрулюванні
Літак НАТО вийшов на патрулювання зараз, 27 травня. Ілюстративне фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 27 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Проте зараз  Boeing P-8A Poseidon патрулює над акваторією Чорного моря та вздовж берегів Румунії, контролюючи ситуацію на воді. 

Літак НАТО вийшов на патрулювання та контролює ситуацію у Чорному морі
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у Чорному морі станом на понеділок, 27 травня, фіксується три кораблі росіян, проте жоден з них немає на озброєння "Калібрів". Споряджені ракетоносії ворог завів у пункти базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
Одеська область
Новини Одеси
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби