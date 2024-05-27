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Ворог збільшив активність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує

27 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог збільшив активність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує
Російський флот на чергуванні. Фото ілюстративне: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Чорному морі станом на понеділок, 27 травня, фіксується три кораблі росіян, проте жоден з них немає на озброєння "Калібрів". Споряджені ракетоносії ворог завів у пункти базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі 3 кораблі флоту окупантів;
  • в Азовському та Середземному морях відсутні ворожі кораблі.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор. А ось у напрямку Чорного моря — 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ворог збільшив активність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує - фото 1
Російські кораблі на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

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