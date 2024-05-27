Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг увеличил активность в Черном море — сколько кораблей грозит arrow

Враг увеличил активность в Черном море — сколько кораблей грозит

27 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг увеличил активность в Черном море — сколько кораблей грозит
Российский флот на дежурстве. Фото иллюстративное: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Черном море по состоянию на понедельник, 27 мая, фиксируется три корабля россиян, однако ни у одного из них нет на вооружении "Калибров". Снаряженные ракетоносители враг завел в пункты базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море 3 корабля флота оккупантов;
  • в Азовском и Средиземном морях отсутствуют вражеские корабли.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. А вот в направлении Черного моря — 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Враг увеличил активность в Черном море — сколько кораблей грозит - фото 1
Российские корабли на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
флот
калибры
угроза кораблей
ракетоноситель