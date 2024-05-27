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Американский разведчик возле Одесчины — самолет НАТО снова на патрулировании

27 мая 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Американский разведчик возле Одесчины — самолет НАТО снова на патрулировании
Самолет НАТО вышел на патрулирование сейчас, 27 мая. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 27 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над акваторией Черного моря и вдоль берегов Румынии, контролируя ситуацию на воде.

Самолет НАТО вышел на патрулирование и контролирует ситуацию в Черном море
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что в Черном море по состоянию на понедельник, 27 мая, фиксируется три корабля россиян, однако ни один из них нет на вооружение "Калибров". Снаряженные ракетоносители враг завел в пункты базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

Добавим, морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.

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