Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ампутація та опіки — стан постраждалих після атаки на Одесу arrow

Ампутація та опіки — стан постраждалих після атаки на Одесу

9 листопада 2024 13:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості після атаки в Одесі
Все, що залишилося від будинку після влучання дрона. Фото: Прокуратура
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росіяни вчергове атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей, п’ятеро з них перебувають в лікарні, один пацієнт потребував термінової операції.

Про це Новини.LIVE розповів одеський лікар Сова Віталій Олексійович.

Читайте також:

Стан постраждалих: що відомо

Як повідомив черговий лікар, чотирьом пацієнтам була надана амбулаторна допомога, а один з них був госпіталізований до хірургічного відділення. Найбільші поранення отримав чоловік, дружина якого загинула на місці удару. Постраждалий отримав важкі травми — розтрощення переднього відділу правої стопи з частковою ампутацією пальців, а також множинні термічні опіки нижніх кінцівок. Пацієнтові провели термінову операцію, і зараз його стан оцінюється як середній, хоча емоційний стан залишається важким.

"Психологічний стан пацієнта викликає занепокоєння. Він знає про втрату пальців і зараз перебуває в складному стані", — зазначив лікар.

Родичі пацієнта вже прибули і повідомили йому про смерть дружини. Також у лікарні у стані середньої тяжкості перебуває 16-річний син чоловіка. Він зараз проходить обстеження на КТ органів  грудної  клітини та черевної порожнини.

Що спричинило травми

Лікар каже, що травми пацієнта стали наслідком мінно-вибухової хвилі, що спричинила опіки першого ступеня. Спочатку загорівся його одяг, внаслідок чого й виникли опіки. Стан пацієнта стабільний, і прогноз щодо його лікування — добрий. Однак, зважаючи на серйозність травм, пацієнт  потребуватиме реабілітації протягом 1,5-2 місяців.

Нагадаємо, черговий нічний удар дронами по Одеському району забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених, серед яких двоє дітей. Також внаслідок атаки постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр".

атака Одеса обстріли Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

14:54 В ЗМІ розкрили причину прибуття Борреля до Києва

14:48 Хотів погуляти з друзями — на Одещині жінка ранила чоловіка ножем

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:40 Корвет "Іван Мазепа" пройшов випробування — на що він здатен

14:36 Переговори України та Росії — Шольц прокоментував можливість

14:19 Скільки коштує закордонний паспорт в 2024 році та як оформити

14:17 На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі

14:12 Між Україною та Британією погіршилися відносини, — ЗМІ

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

14:54 В ЗМІ розкрили причину прибуття Борреля до Києва

14:48 Хотів погуляти з друзями — на Одещині жінка ранила чоловіка ножем

14:40 Корвет "Іван Мазепа" пройшов випробування — на що він здатен

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:36 Переговори України та Росії — Шольц прокоментував можливість

14:19 Скільки коштує закордонний паспорт в 2024 році та як оформити

14:17 На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі

14:12 Між Україною та Британією погіршилися відносини, — ЗМІ

14:01 Інсайдер назвав справжню причину розлучення Пятова з дружиною

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд