Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості після атаки в Одесі

Все, що залишилося від будинку після влучання дрона. Фото: Прокуратура

Росіяни вчергове атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей, п’ятеро з них перебувають в лікарні, один пацієнт потребував термінової операції.

Про це Новини.LIVE розповів одеський лікар Сова Віталій Олексійович.

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Стан постраждалих: що відомо

Як повідомив черговий лікар, чотирьом пацієнтам була надана амбулаторна допомога, а один з них був госпіталізований до хірургічного відділення. Найбільші поранення отримав чоловік, дружина якого загинула на місці удару. Постраждалий отримав важкі травми — розтрощення переднього відділу правої стопи з частковою ампутацією пальців, а також множинні термічні опіки нижніх кінцівок. Пацієнтові провели термінову операцію, і зараз його стан оцінюється як середній, хоча емоційний стан залишається важким.

"Психологічний стан пацієнта викликає занепокоєння. Він знає про втрату пальців і зараз перебуває в складному стані", — зазначив лікар.

Родичі пацієнта вже прибули і повідомили йому про смерть дружини. Також у лікарні у стані середньої тяжкості перебуває 16-річний син чоловіка. Він зараз проходить обстеження на КТ органів грудної клітини та черевної порожнини.

Що спричинило травми

Лікар каже, що травми пацієнта стали наслідком мінно-вибухової хвилі, що спричинила опіки першого ступеня. Спочатку загорівся його одяг, внаслідок чого й виникли опіки. Стан пацієнта стабільний, і прогноз щодо його лікування — добрий. Однак, зважаючи на серйозність травм, пацієнт потребуватиме реабілітації протягом 1,5-2 місяців.

Нагадаємо, черговий нічний удар дронами по Одеському району забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених, серед яких двоє дітей. Також внаслідок атаки постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр".