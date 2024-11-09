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Ампутация и ожоги – состояние пострадавших после атаки на Одессу

9 ноября 2024 13:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мужчина находится в состоянии средней тяжести после атаки в Одессе.
Все, что осталось от дома после попадания дрона. Фото: Прокуратура
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 8 человек, пятеро из них находятся в больнице, один пациент нуждался в срочной операции.

Об этом Новини.LIVE рассказал одесский врач Сова Виталий Алексеевич.

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Состояние пострадавших: что известно

Как сообщил дежурный врач, четырём пациентам была оказана амбулаторная помощь, а один из них был госпитализирован в хирургическое отделение. Наибольшие ранения получил супруг, жена которого погибла на месте удара. Пострадавший получил тяжелые травмы — размозжение переднего отдела правой стопы с частичной ампутацией пальцев, а также множественные термические ожоги нижних конечностей. Пациенту провели срочную операцию, и сейчас состояние оценивается как среднее, хотя эмоциональное состояние остается тяжелым.

"Психологическое состояние пациента вызывает беспокойство. Он знает о потере пальцев и сейчас находится в сложном состоянии", — отметил врач.

Родственники пациента уже прибыли и сообщили ему о смерти жены. Также в больнице в состоянии средней тяжести находится 16-летний сын мужчины. Он сейчас проходит обследование на КТ органов грудной клетки и брюшной полости.

Что повлекло травмы

Врач говорит, что травмы пациента стали следствием минно-взрывной волны, повлекшей ожоги первой степени. Сначала загорелась его одежда, в результате чего и возникли ожоги. Состояние пациента стабильное, и прогноз по его лечению хорошее. Однако, учитывая серьезность травм, пациент потребует реабилитации в течение 1,5-2 месяцев.

Напомним, очередной ночной удар дронами по Одесскому району унес жизни одного человека и оставил 13 раненых, среди которых двое детей. Также в результате атаки пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, расположенный напротив рынка "7 километр".

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