Деколонізація гармати в історичному центрі Одеси

Гармата перед мерією. Фото: Юрій Зінькевич

Члени історико-топонімічної комісії при міськвиконкомі прийняли рішення деколонізувати британську гармату на Біржовій площі в центрі Одеси. Планують оновити дошки, проте саму старовинну зброю залишать на місці.

Про це повідомляють кореспонденти Думської.

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Що саме змінять

Російськомовні мармурові дошки на постаменті під гарматою планують зняти, а замість них встановити нові — на українській та без імперських лозунгів. Так, з однієї таблички спочатку збиралися зняти згадку про батарею прапорщика Олександра Щеголєва, який відзначився під час перестрілки 22 квітня. Однак члени комісії вирішили зберегти ім'я військового. Крім того, приберуть словосполучення "синам Відчизни", оскільки автори явно мали на увазі Російську імперію, скоротивши його до "Слава мужнім захисникам Одеси".

Що відомо про гармату

Гармата стояла на британському фрегаті "Тигр", що брав участь в обстрілі Одеси 22 квітня 1854 року, а 12 травня сів на мілину на південь від міста і був спалений власною командою та російською польовою артилерією. Кілька гармат згодом вдалося підняти з-під води, а одну з них у 1904-му році встановили перед міською думою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перейменування вулиці Середньої в Одесі. А також про перейменування вулиці на честь першого озеленювача міста.