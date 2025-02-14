Деколонизация пушки в историческом центре Одессы

Пушка перед мэрией. Фото: Юрий Зинькевич

Члены историко-топонимической комиссии при горисполкоме приняли решение деколонизировать британскую пушку на Биржевой площади в центре Одессы. Планируют обновить доски, однако само старинное оружие оставят на месте.

Об этом сообщают корреспонденты Думской.

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Что именно изменят

Русскоязычные мраморные доски на постаменте под пушкой планируют снять, а вместо них установить новые — на украинском и без имперских лозунгов. Так, с одной таблички сначала собирались снять упоминание о батарее прапорщика Александра Щеголева, который отличился во время перестрелки 22 апреля. Однако члены комиссии решили сохранить имя военного. Кроме того, уберут словосочетание "сынам Отечества", поскольку авторы явно имели в виду Российскую империю, сократив его до "Слава мужественным защитникам Одессы".

Что известно о пушке

Пушка стояла на британском фрегате "Тигр", который участвовал в обстреле Одессы 22 апреля 1854 года, а 12 мая сел на мель к югу от города и был сожжен собственной командой и российской полевой артиллерией. Несколько пушек впоследствии удалось поднять из-под воды, а одну из них в 1904-м году установили перед городской думой.

Напомним, недавно мы писали о переименовании улицы Средней в Одессе. А также о переименовании улицы в честь первого озеленителя города.