Антитепловізійні плащі не спрацювали — на Одещині прикордонники виявили чергових втікачів

Прикордонники виявили втікачів. Фото: ДПСУ

Двоє чоловіків вирішили втекти до Молдови, попередньо обмотавшись спеціальними антитепловізійними плащами. Втім, прикордонники Подільського загону виявили порушників за допомогою коптеру та затримали.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці інциденту

Вночі у Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону за допомогою квадрокоптера виявили двох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти до невизнаного Придністров'я.

Ухилянти отримували онлайн-вказівки з навігації від адміністратора телеграм-каналу та за його порадою придбали камуфльовані антитепловізійні плащі. За такий "сервіс" кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень. Проте їхній план не спрацював, охоронці кордону виявили горе-втікачів за допомогою коптеру.

Що загрожує

Відносно порушників складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Вони звинувачуються у спробі незаконного перетинання державного кордону України. Цей злочин карається штрафом до 13 600 гривень або адміністративним арештом на строк до п’ятнадцяти діб.

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП.

Також ми писали про те, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.