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Антитепловизионные плащи не сработали — на Одесчине пограничники обнаружили очередных беглецов

5 апреля 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Антитепловизионные плащи не сработали — на Одесчине пограничники обнаружили очередных беглецов
Пограничники обнаружили беглецов. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Двое мужчин решили бежать в Молдову, предварительно обмотавшись специальными антитепловизионными плащами. Впрочем, пограничники Подольского отряда обнаружили нарушителей с помощью коптера и задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности инцидента

Ночью в Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда с помощью квадрокоптера обнаружили двух мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться в непризнанном Приднестровье.

Уклонисты получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала и по его совету приобрели камуфлированные антитепловизионные плащи. За такой "сервис" каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен. Однако их план не сработал, охранники границы обнаружили горе-беглецов с помощью коптера.

Что угрожает

В отношении нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Они обвиняются в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Это преступление карается штрафом до 13 600 гривен или административным арестом сроком до пятнадцати суток.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Также мы писали о том, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
военный призыв
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