У Миколаєві виявили проросійські видання у лавці УПЦ.

В Україні припинили поширення антиукраїнської літератури. Ілюстративне фото: ivano-frankivsk.church.ua

В Україні заблокували канал поширення антиукраїнської літератури через мережу церковних лавок УПЦ (МП). Зокрема, на Миколаївщині виявили партію проросійських видань, які виправдовували агресію РФ проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБ України.

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Деталі справи

Партії ворожих примірників, окрім Миколаєва, виявили також в Ужгороді, Житомирі та Києві, на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП) Власники церковних крамниць замовляли пропагандистську літературу оптом з типографії на Тернопільщині.

Ці проросійські видання пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували дії країни-агресорки. За даними слідства, поширення цих видань могло спричинити дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Україні на користь Росії. Наразі триває розслідування, щоб встановити всіх причетних до підривної діяльності проти України.

Що загрожує порушникам

Власниця однієї з крамниць отримала підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України — виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Їй загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Випадки виправдовування дій РФ

Ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.

Також ми писали, що прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.