Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Антиукраїнська література в церковних лавках — у Миколаєві виявили заборонені видання arrow

Антиукраїнська література в церковних лавках — у Миколаєві виявили заборонені видання

4 червня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Миколаєві виявили проросійські видання у лавці УПЦ.
В Україні припинили поширення антиукраїнської літератури. Ілюстративне фото: ivano-frankivsk.church.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Україні заблокували канал поширення антиукраїнської літератури через мережу церковних лавок УПЦ (МП). Зокрема, на Миколаївщині виявили партію проросійських видань, які виправдовували агресію РФ проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБ України.

Читайте також:

Деталі справи

Партії ворожих примірників, окрім Миколаєва,  виявили також в Ужгороді, Житомирі та Києві, на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП) Власники церковних крамниць замовляли пропагандистську літературу оптом з типографії на Тернопільщині.

Ці проросійські видання пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували дії країни-агресорки. За даними слідства, поширення цих видань могло спричинити дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Україні на користь Росії. Наразі триває розслідування, щоб встановити всіх причетних до підривної діяльності проти України.

Що загрожує порушникам

Власниця однієї з крамниць отримала підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України —  виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Їй загрожує обмеження волі  на строк до трьох років.

Випадки виправдовування дій РФ

Ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України. 

Також ми писали, що прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.

Ужгород
видавництво
Житомир
УПЦ МП
Україна
література
Київ
Одеса
пропаганда
СБУ
Миколаїв
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня